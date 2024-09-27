Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1791 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF25 BN ННР
Цена
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Где продать?
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