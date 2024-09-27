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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1791 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1791 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1791 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (118) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF25 BN ННР
Цена
******
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Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1791 ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1791 "Павловский перечекан 1797 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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