5 копеек 1791 года ЕМ "Павловский перечекан 1797 года" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Павловский перечекан 1797 года" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 524 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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