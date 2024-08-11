20 копеек 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1791 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 90000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

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