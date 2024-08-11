Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1791 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 90000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 20 копеек 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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