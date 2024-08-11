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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1791 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1791 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,600,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1791 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 90000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1791 СПБ на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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