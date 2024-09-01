Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1791 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,738,820
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (349)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25362 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Сохранность (слабы)
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