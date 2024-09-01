5 копеек 1791 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25362 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2070 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность UNC (88) AU (106) XF (88) VF (27) Нет оценки (38) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS64 (2) MS63 (11) MS62 (28) MS61 (16) MS60 (1) AU58 (10) AU55 (4) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (8) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (4) BN (62) Сервис CGC (8) NGC (42) RNGA (4) ННР (6) PCGS (12)

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