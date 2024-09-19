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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1791 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1791 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1791 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1791 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1791 КМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1791 КМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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