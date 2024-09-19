Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1791 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1791 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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