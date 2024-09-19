Денга 1791 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1791 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе MS67 за 57500 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (8) AU (29) XF (27) VF (12) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU50 (4) XF45 (4) XF40 (9) VF25 (1) DETAILS (2) BN (8) Сервис NGC (5) RNGA (1) PCGS (2)

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