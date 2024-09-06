Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1791 года АМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 31,960
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1791 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (3)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 14187 RUB
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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