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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1791 года АМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1791 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1791 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 31,960

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1791 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (8)
  • Roma Numismatics (1)
  • WAG (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 14187 RUB
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе AURORA - January 28, 2019
Продавец AURORA
Дата 28 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Империя - September 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1791 АМ на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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