2 копейки 1791 года АМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1791 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность AU (3) XF (10) VF (5) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF25 (1)