Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1791 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1791 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Katz (3)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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