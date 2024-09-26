Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 960,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1791 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 270000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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