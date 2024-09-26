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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1791 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1791 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 960,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1791 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 270000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1791 СПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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