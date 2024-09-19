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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1791 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1791 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1791 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • SINCONA (1)
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
6806 $
Цена в валюте аукциона 6500 CHF
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1791 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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