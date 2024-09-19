5 копеек 1791 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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