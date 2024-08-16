5 копеек 1791 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Александр за 900 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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