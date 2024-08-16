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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1791 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1791 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1791 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (220) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Александр за 900 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 6750 RUB
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 5 копеек 1791 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1791 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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