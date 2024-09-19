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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1791 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1791 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1791 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3339 проданному на аукционе Stack's Bowers за 20000 USD. Торги состоялись 14 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VG DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VG DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VG DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VG DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VG DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VG DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VG DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
Россия 5 рублей 1791 СПБ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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