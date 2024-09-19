Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1791 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3339 проданному на аукционе Stack's Bowers за 20000 USD. Торги состоялись 14 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
20000 $
Цена в валюте аукциона 20000 USD
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