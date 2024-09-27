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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1791 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1791 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1791 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,672,470

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (398)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1503 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 13 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1791 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1791 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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