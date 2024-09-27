Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1791 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,672,470
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (398)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1503 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 13 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU55 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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