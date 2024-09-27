5 копеек 1791 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1791 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1503 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 13 мая 2015.

Сохранность UNC (94) AU (121) XF (109) VF (30) F (1) Нет оценки (36) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (16) MS62 (18) MS61 (15) MS60 (3) AU58 (17) AU55 (12) AU53 (6) AU50 (13) XF45 (10) XF40 (5) VF30 (1) DETAILS (10) RB (1) BN (69) Сервис ННР (13) NGC (37) CGC (6) RNGA (20) PCGS (11)

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