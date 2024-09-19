Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,730,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1791
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1791 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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