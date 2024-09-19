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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1791 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1791 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,730,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1791
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1791 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Гривенник 1791 СПБ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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