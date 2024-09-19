Гривенник 1791 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1791 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 145 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

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