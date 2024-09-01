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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Точка под вензелем (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел. Точка под вензелем

Аверс монеты - 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел Точка под вензелем - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел Точка под вензелем - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр null мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Точка под вензелем. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (6)
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP64 RB PCGS
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 RB NGC
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF30 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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