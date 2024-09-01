1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Точка под вензелем (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Точка под вензелем. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

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