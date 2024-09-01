Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Точка под вензелем (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел. Точка под вензелем
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр null мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Точка под вензелем. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF30 BN
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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