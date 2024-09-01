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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1767 года СПМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1767 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1767 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1767 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
4900 $
Цена в валюте аукциона 4900 USD
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1767 СПМ на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
13508 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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