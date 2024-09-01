Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1765 года ЕМ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1765 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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