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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1765 года ЕМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1765 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1765 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1765 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Александр (1)
Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Александр - May 28, 2015
Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Александр - May 28, 2015
Продавец Александр
Дата 28 мая 2015
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Россия 1 копейка 1765 ЕМ на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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