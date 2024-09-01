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1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт шнуровидный
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Русское Наследие за 2700000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
27551 $
Цена в валюте аукциона 2700000 RUB
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
4700 $
Цена в валюте аукциона 4700 USD
Где продать?
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