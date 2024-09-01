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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе" Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1796 года "Монограмма на аверсе". Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Русское Наследие за 2700000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
27551 $
Цена в валюте аукциона 2700000 RUB
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
4700 $
Цена в валюте аукциона 4700 USD
Россия 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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