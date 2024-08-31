Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1790 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 88,204
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1790 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе SINCONA AG за 525 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
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- Имперская монета (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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