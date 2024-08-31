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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1790 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Денга 1790 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1790 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 88,204

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1790 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе SINCONA AG за 525 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денга 1790 на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Денга 1790 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1790 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия Денга 1790 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Денга 1790 на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Денга 1790 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия Денга 1790 на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия Денга 1790 на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Денга 1790 на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия Денга 1790 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1790 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1790 на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денга 1790 на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1790 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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