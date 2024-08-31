Денга 1790 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1790 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 305 проданному на аукционе SINCONA AG за 525 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность XF (1) VF (8) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) XF45 (1) VF35 (1) VF25 (2)