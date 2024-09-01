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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1790 года со знаком СПБ ЯА. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
5920 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS60
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS60
Цена
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS60
Цена
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