Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1790 года со знаком СПБ ЯА. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
5920 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS60
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
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