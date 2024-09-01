Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1790 года со знаком СПБ ЯА. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Александр за 7000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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