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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1790 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1790 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1790 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1790 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
4070 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
2990 $
Цена в валюте аукциона 2990 USD
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1790 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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