Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1790 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1790 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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