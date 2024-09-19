Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,235,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе MS67 за 31000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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