Денга 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе MS67 за 31000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность UNC (8) AU (12) XF (26) VF (11) F (1) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS62 (5) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (3) XF40 (9) VF35 (1) VF20 (2) DETAILS (3) BN (7) Сервис NGC (5) RNGA (1)

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