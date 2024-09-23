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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1790 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1790 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1004 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2009.

Сохранность
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Россия 5 рублей 1790 СПБ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Для продажи 5 рублей 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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