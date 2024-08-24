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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1790 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1790 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1790 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1790 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе MS67 за 135000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1790 КМ на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1478 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1790 КМ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS60
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1790 КМ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1790 КМ на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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