Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1790 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1790 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе MS67 за 135000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1478 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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