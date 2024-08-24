Денга 1790 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1790 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе MS67 за 135000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.

Сохранность UNC (5) AU (18) XF (33) VF (7) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (9) XF40 (5) VF35 (1) BN (11) Сервис RNGA (7) NGC (4) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

Gorny & Mosch (1)

Höhn (1)

Katz (9)

Künker (3)

MS67 (3)

Numimarket (1)

Rare Coins (12)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (3)

Александр (3)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (14)

Русское Наследие (11)