Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,018,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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