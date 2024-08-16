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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1790 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1790 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,018,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - April 25, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1790 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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