Полушка 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (9) AU (23) XF (19) VF (16) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (4) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (7) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (1) VF20 (2) F15 (1) BN (9) Сервис NGC (7) RNGA (2)

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