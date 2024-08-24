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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1790 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1790 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1790 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,870,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1790 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 1700 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность G
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе MUNZE - December 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе AURORA - March 20, 2019
Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе AURORA - January 28, 2019
Продавец AURORA
Дата 28 января 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия 20 копеек 1790 СПБ на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность F15
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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