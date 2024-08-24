Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1790 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,870,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1790 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Александр за 1700 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS61 ННР
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность UNC
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 20 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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