Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1790 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1790 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1790 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 238,350

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1790 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4357 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (8)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Heritage (2)
  • Katz (4)
  • Künker (8)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (4)
  • Rare Coins (9)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
  • Александр (12)
  • Знак (2)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
583 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1790 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1790 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск