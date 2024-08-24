Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1790 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 238,350
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1790 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4357 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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