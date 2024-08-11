Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1790 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,024,667
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1790 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Монеты и Медали за 18000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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