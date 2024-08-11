15 копеек 1790 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1790 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Монеты и Медали за 18000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

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