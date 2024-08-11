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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1790 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1790 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1790 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,024,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1790 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Монеты и Медали за 18000 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
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  • Numisbalt (1)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 15 копеек 1790 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1790 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 15 копеек 1790 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 15 копеек 1790 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1790 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 15 копеек 1790 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 15 копеек 1790 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1790 СПБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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