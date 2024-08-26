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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1790 года АМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1790 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1790 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 289,567

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1790 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 15300 RUB
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1790 АМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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