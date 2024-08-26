Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1790 года АМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 289,567
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1790 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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