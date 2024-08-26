2 копейки 1790 года АМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1790 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность UNC (3) AU (25) XF (19) VF (25) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (10) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (4) VF30 (3) VF25 (3) DETAILS (5) BN (7) Сервис ННР (2) RNGA (5) NGC (2) PCGS (3)

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