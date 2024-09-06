Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1790 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (231) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1790 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Империя за 190000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1790 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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