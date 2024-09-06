5 копеек 1790 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1790 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Империя за 190000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.

Сохранность UNC (97) AU (63) XF (49) VF (9) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (4) MS63 (16) MS62 (27) MS61 (9) MS60 (5) AU58 (5) AU55 (9) AU53 (4) AU50 (7) XF45 (4) XF40 (7) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (3) BN (60) Сервис RNGA (15) NGC (34) ННР (7) PCGS (11) CGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (18)

CNG (3)

Coins.ee (3)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (2)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (1)

Höhn (3)

Katz (12)

Künker (4)

MS67 (9)

MUNZE (3)

Niemczyk (3)

Numimarket (1)

Numisbalt (11)

Rare Coins (41)

Rauch (3)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (4)

Stack's (1)

WDA - MiM (2)

Александр (28)

Знак (3)

Империя (14)

Имперская монета (21)

Монеты и Медали (4)

НИКО (2)

ОЛНЗ (1)

Русское Наследие (28)