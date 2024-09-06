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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1790 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1790 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1790 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (231) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1790 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Империя за 190000 RUB. Торги состоялись 31 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 16500 RUB
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1790 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1790 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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