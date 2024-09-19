Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1790 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,076,521
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (422)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1790 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2437 проданному на аукционе Katz Auction за 410 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Сохранность MS62 BN NGC
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