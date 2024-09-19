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5 копеек 1790 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1790 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1790 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,076,521

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (422)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1790 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2437 проданному на аукционе Katz Auction за 410 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 11000 JPY
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Spink - January 23, 2024
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Spink - January 23, 2024
Продавец Spink
Дата 23 января 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Россия 5 копеек 1790 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1790 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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