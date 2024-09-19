5 копеек 1790 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1790 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2437 проданному на аукционе Katz Auction за 410 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность UNC (84) AU (128) XF (122) VF (33) F (2) Нет оценки (52) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (12) MS62 (25) MS61 (15) MS60 (5) AU58 (20) AU55 (20) AU53 (2) AU50 (12) XF45 (13) XF40 (6) VF35 (5) DETAILS (2) BN (79) Сервис ННР (9) NGC (37) RNGA (24) PCGS (10)

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