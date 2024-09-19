Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1790 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1790 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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