Полушка 1790 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1790 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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