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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1790 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1790 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1790 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,529,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1790 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
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  • Русское Наследие (4)
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 6269 RUB
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1790 СПБ на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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