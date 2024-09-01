Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1790 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,529,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1790 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 143 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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