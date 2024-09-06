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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1790 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1790 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,765,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (209) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Русское Наследие за 170000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6200 RUB
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU50 BN CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1790 ЕМ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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