Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,765,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (209) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Русское Наследие за 170000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6200 RUB
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU50 BN CGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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