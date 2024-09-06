2 копейки 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Русское Наследие за 170000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

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