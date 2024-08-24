Полуполтинник 1768 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 31 января 2007.

Сохранность UNC (2) AU (13) XF (16) VF (21) F (1) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (5) VF35 (3) VF30 (3) VF25 (1) VF20 (2) Сервис ННР (3) NGC (1)

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