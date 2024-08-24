Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1768 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 484,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 31 января 2007.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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