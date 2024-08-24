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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1768 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1768 года ММД EI "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1768 года ММД EI "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 484,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1768
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1768 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 31 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полуполтинник 1768 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1768 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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