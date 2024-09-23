Полуполтинник 1783 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1783 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1100 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2014.

Сохранность UNC (4) AU (8) XF (19) VF (15) F (2) G (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS61 (3) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (6) VF35 (1) F15 (1) G6 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (8) RNGA (1) PCGS (2)

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