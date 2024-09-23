Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1783 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1783 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1100 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность G6
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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