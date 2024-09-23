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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1783 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1783 года СПБ ММ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1783 года СПБ ММ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1783 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе H.D. Rauch за 1100 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность G6
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1783 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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