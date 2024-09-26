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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1774 года ММД СА "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1774 года ММД СА "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1774 года ММД СА "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1774 года "Без шарфа" со знаком ММД СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Александр за 3500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 25666 RUB
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Stack's - January 22, 2020
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полуполтинник 1774 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1774 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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