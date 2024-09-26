Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1774 года ММД СА "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1774 года "Без шарфа" со знаком ММД СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Александр за 3500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 25666 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
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