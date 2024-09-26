Полуполтинник 1774 года ММД СА "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1774 года "Без шарфа" со знаком ММД СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Александр за 3500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность UNC (8) AU (6) XF (9) VF (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (3) XF45 (2) VF30 (3) DETAILS (1) Сервис ННР (1) NGC (4) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Heritage (1)

Künker (2)

Numisbalt (1)

Rare Coins (9)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

Stack's (1)

Александр (8)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (2)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (2)