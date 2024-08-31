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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1764 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1764 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1764 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 112,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • London Coin Galleries (2)
  • MUNZE (1)
  • SINCONA (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе MUNZE - March 2, 2022
Продавец MUNZE
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
1060 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе London Coin Galleries - June 2, 2017
Продавец London Coin Galleries
Дата 2 июня 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе London Coin Galleries - November 10, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 10 ноября 2016
Сохранность F
Цена
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
9465 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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