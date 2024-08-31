Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1764 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
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