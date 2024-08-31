Полуполтинник 1764 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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