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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1784 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1784 года СПБ ММ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1784 года СПБ ММ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 441,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1784 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (7)
  • Знак (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12253 RUB
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VG
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG8
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS60
Цена
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - August 28, 2014
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - August 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полуполтинник 1784 СПБ ММ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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