Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1784 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 441,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1784 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Hermes Auctions (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
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- Знак (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12253 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VG
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность VG8
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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