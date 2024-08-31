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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1784 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1784 СПБ
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 21

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1784 СПБ ММ
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1784 СПБ ММ
Средняя цена 790 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
20 копеек 1784 СПБ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 264
Аверс
Реверс
20 копеек 1784 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
15 копеек 1784 СПБ
Средняя цена 250 $
Продажи
0 183
Аверс
Реверс
Гривенник 1784 СПБ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 303

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1784 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 80 $
Продажи
0 343
Аверс
Реверс
5 копеек 1784 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 95 $
Продажи
0 274
Аверс
Реверс
5 копеек 1784 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денга 1784 КМ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
Денга 1784 КМ Новодел
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полушка 1784 КМ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Полушка 1784 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
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