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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1784 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1784 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1784 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1784 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1784 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия Денга 1784 КМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Россия Денга 1784 КМ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1784 КМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1784 КМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1784 КМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1784 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
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Россия Денга 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1784 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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