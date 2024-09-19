Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1784 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1784 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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