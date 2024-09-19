Денга 1784 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1784 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе MS67 за 97500 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность UNC (20) AU (13) XF (40) VF (9) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (11) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (2) AU50 (3) XF45 (9) XF40 (6) VF30 (1) VF20 (1) BN (17) Сервис NGC (9) RNGA (4) CGC (1) РНГА (1) PCGS (2)

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