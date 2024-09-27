Денга 1784 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1784 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1126 проданному на аукционе The New York Sale за 1900 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

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