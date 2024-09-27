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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1784 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1784 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1784 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1784 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1126 проданному на аукционе The New York Sale за 1900 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (1)
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Денга 1784 КМ на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Денга 1784 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 173 USD

Где продать?

Для продажи Денга 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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