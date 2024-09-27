Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1784 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1784 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1126 проданному на аукционе The New York Sale за 1900 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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