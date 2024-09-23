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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1784 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1784 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,862,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (305)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1784 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 4900 RUB
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность G6
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1784 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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