Гривенник 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1784 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность UNC (26) AU (131) XF (70) VF (48) F (7) G (1) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (7) MS61 (1) MS60 (7) AU58 (28) AU55 (15) AU53 (5) AU50 (7) XF45 (5) XF40 (5) VF35 (6) VF30 (1) VF25 (2) F15 (3) G6 (1) DETAILS (20) Сервис ННР (7) NGC (30) PCGS (26) RNGA (11)

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