Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,862,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (305)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1784 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность G6
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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