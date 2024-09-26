5 копеек 1784 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1784 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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