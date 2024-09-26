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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1784 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1784 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1784 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1784 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Александр (1)
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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