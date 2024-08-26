5 копеек 1784 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1784 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4685 проданному на аукционе Auction World за 240000 JPY. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность UNC (105) AU (82) XF (67) VF (47) F (2) Нет оценки (37) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (9) MS63 (24) MS62 (24) MS61 (12) MS60 (6) AU58 (8) AU55 (6) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (4) XF40 (6) VF35 (1) VF30 (2) DETAILS (1) RD (1) RB (1) BN (86) Сервис NGC (43) RNGA (26) ННР (7) CGC (5) PCGS (7)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Aureo & Calicó (1)

AURORA (35)

BAC (2)

Baldwin's (1)

Cayón (1)

CNG (6)

Coins.ee (30)

COINSNET (1)

COINSTORE (4)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (3)

Haljak Coin Auction (3)

Heritage (2)

Ibrahim's Collectibles (3)

iNumis (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (33)

Künker (4)

La Galerie Numismatique (4)

MARCINIAK (1)

MS67 (5)

MUNZE (10)

Münzenonline (1)

Niemczyk (6)

Nomos (1)

Numis.be (1)

Numisbalt (15)

Numismática Leilões (1)

Obolos (1)

Rare Coins (15)

Rauch (5)

Rio de la Plata (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (25)

Stack's (2)

Tauler & Fau (2)

VAuctions (3)

Via (5)

WCN (2)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (3)

Александр (15)

Денга1700 (1)

Империя (8)

Имперская монета (24)

Монеты и Медали (3)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (46)