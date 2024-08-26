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5 копеек 1784 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,058,834
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (343)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1784 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4685 проданному на аукционе Auction World за 240000 JPY. Торги состоялись 14 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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