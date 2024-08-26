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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1784 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1784 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1784 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,058,834

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (343)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1784 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4685 проданному на аукционе Auction World за 240000 JPY. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1784 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1784 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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