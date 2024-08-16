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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1784 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1784 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,168,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1784 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Редкие Монеты за 80000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 16600 RUB
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
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Россия 15 копеек 1784 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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