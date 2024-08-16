Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,168,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (183)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1784 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Редкие Монеты за 80000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 16600 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
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Где продать?
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