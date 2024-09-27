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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1784 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1784 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1784 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1784 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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