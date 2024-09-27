Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1784 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1784 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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