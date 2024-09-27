Полушка 1784 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1784 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе MS67 за 140000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность UNC (11) AU (19) XF (22) VF (17) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (5) VF35 (13) VF30 (1) DETAILS (5) BN (6) Сервис NGC (8) ННР (1) RNGA (2)

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