5 рублей 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1784 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6210 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

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