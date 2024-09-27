Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1784 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6210 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
14042 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 рублей 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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