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5 рублей 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1784 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1784 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1784 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6210 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
14042 $
Цена в валюте аукциона 1300000 RUB
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Holmasto - March 12, 2022
Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Знак - February 13, 2015
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Знак - February 13, 2015
Продавец Знак
Дата 13 февраля 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Jean ELSEN - September 14, 2012
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 сентября 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1784 СПБ на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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