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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1784 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1784 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1784 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1784 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52140 проданному на аукционе Heritage Auctions за 920 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Heritage - September 28, 2007
Россия Полушка 1784 КМ на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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