Полушка 1784 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1784 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52140 проданному на аукционе Heritage Auctions за 920 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

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