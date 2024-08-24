Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1784 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (274) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1784 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе Jesús Vico за 2200 EUR. Торги состоялись 3 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1784 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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