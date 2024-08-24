5 копеек 1784 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1784 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе Jesús Vico за 2200 EUR. Торги состоялись 3 марта 2016.

Сохранность UNC (119) AU (78) XF (58) VF (8) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (11) MS63 (21) MS62 (37) MS61 (18) MS60 (3) AU58 (17) AU55 (6) AU53 (8) AU50 (5) XF45 (11) XF40 (5) VF35 (1) VF30 (2) DETAILS (8) RB (1) BN (87) Сервис RNGA (27) NGC (46) PCGS (14) ННР (9) CGC (1)

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