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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1784 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1784 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1784 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (274) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1784 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 930 проданному на аукционе Jesús Vico за 2200 EUR. Торги состоялись 3 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2506 RUB
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1784 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1784 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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