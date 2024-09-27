Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,080,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (265) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1784 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1350 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 9 июня 2024
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
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Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
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Где продать?
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