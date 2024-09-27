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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1784 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1784 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,080,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (265) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1784 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1350 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 20 копеек 1784 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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