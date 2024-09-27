20 копеек 1784 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1784 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1350 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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