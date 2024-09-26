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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1784 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1784 года СПБ ММ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1784 года СПБ ММ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 143,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1784
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1784 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе AURORA за 800000 RUB. Торги состоялись 21 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
952 $
Цена в валюте аукциона 84000 RUB
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 169504 RUB
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1784 СПБ ММ на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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