1 рубль 1784 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1784 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе AURORA за 800000 RUB. Торги состоялись 21 августа 2019.

Сохранность UNC (4) AU (9) XF (9) VF (8) F (3) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF20 (2) Сервис RNGA (1)

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