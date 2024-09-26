Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1784 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 143,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1784
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1784 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе AURORA за 800000 RUB. Торги состоялись 21 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- SINCONA (2)
- Александр (9)
- Империя (3)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
952 $
Цена в валюте аукциона 84000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 169504 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск